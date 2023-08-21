Валттери Боттас занял 20-е место из 1000 в велогонке в США
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас принял участие в соревнованиях по велоспорту в США, где занял 20-е место. В общей сложности в велозаезде участвовали 1000 человек.
«А как прошло ваше воскресенье? Я сделал 100 миль SBT GRVL. В концовке очень сильно сводило мышцы. Закончил 20-м из 1000. Было здорово, это даёт новый взгляд на жизнь», — написал Боттас на своей странице в социальных сетях.
В настоящий момент Боттас занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе пять очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 баллов).
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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