Валттери Боттас занял 20-е место из 1000 в велогонке в США

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас принял участие в соревнованиях по велоспорту в США, где занял 20-е место. В общей сложности в велозаезде участвовали 1000 человек.

«А как прошло ваше воскресенье? Я сделал 100 миль SBT GRVL. В концовке очень сильно сводило мышцы. Закончил 20-м из 1000. Было здорово, это даёт новый взгляд на жизнь», — написал Боттас на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Боттас занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе пять очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 баллов).

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото: