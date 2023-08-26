Глава «Ред Булл» рассказал, когда травмированный Риккардо планирует вернуться в гонки

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что накануне пообщался с Даниэлем Риккардо, который в пятницу в аварии на тренировках перед Гран-при Нидерландов сломал кисть левой руки. По словам Хорнера, австралиец надеется вернуться на Гран-при Сингапура, который запланирован на 17 сентября, однако это, отметил руководитель команды, будет сложно.
«Я разговаривал с ним вчера вечером. Больше всего его расстраивает, что он выбыл на какое-то время. Только-только вернулся в кокпит, начал обретать уверенность, и снова оказался вне гонок. «Альфа Таури» начала прогрессировать, так что ему очень обидно. Думаю, где-то в глубине души он рассчитывает вернуться в Сингапуре. Это одна из самых сложных с физической точки зрения трасс в календаре, так что всё будет зависеть от его здоровья», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
Если Риккардо удастся восстановиться к гонке в Сингапуре, тогда он пропустит лишь две гонки — предстоящий в воскресенье, 27 августа, Гран-при Нидерландов, а также Гран-при Италии 3 сентября.
В данный момент вместо Риккардо в «Альфа Таури» выступает резервист команды Лиам Лоусон. В квалификации в Зандворте, победу в которой одержал Макс Ферстаппен, дебютант замкнул протоколы, расположившись на 20-й позиции.
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