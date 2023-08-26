Сайнсу, Строллу и Цуноде угрожают штрафы по итогам квалификации Гран-при Нидерландов

По итогам квалификации Гран-при Нидерландов, 14-го этапа Формулы-1 сезона-2023, судьи в связи с расследованием различных происшествий вызвали троих пилотов — Карлоса Сайнса, Лэнса Стролла и Юки Цуноду.
Сайнс может получить штраф за эпизод с Оскаром Пиастри, когда гонщик «Феррари» выдавил австралийца с трассы после выезда с пит-лейна. Карлоса подозревают в нарушении одного из пунктов международного спортивного кодекса.
Лэнс Стролл и Юки Цунода должны дать объяснения по поводу блокировок Льюиса Хэмилтона в 13-м повороте. Эпизод со Строллом произошёл в первом сегменте, а с Цунодой британец встретился на трассе в Q2.
Напомним, победу в квалификации в Зандворте одержал действующий чемпион Макс Ферстаппен, который на полсекунды опередил Ландо Норриса из «Макларена». Далее расположились Джордж Расселл, Александер Албон и Фернандо Алонсо, в то время как Карлос Сайнс стал шестым, но может потерять эту позицию из-за штрафа. Стролл и Цунода в предварительных результатах квалификации расположились на 11-м и 14-м местах.
Гран-при Нидерландов стартует в воскресенье, 27 августа, в 16:00 по московскому времени.
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