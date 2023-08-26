Лиам Лоусон отреагировал на последнее место в дебютной квалификации в Формуле-1

Новозеландский пилот Лиам Лоусон, который заменил в «Альфа Таури» травмированного Даниэля Риккардо, прокомментировал первую в своей карьере квалификацию в Формуле-1. Лоусон, напомним, замкнул протоколы и занял 20-е место.

«В целом всё прошло нормально. Если честно, уже на первом комплекте шин я почувствовал себя довольно комфортно, хотя утром было тяжело. В первой попытке мы были не так уж далеко и продолжали прогрессировать. Во второй снова пошёл дождь, и я ожидал, что трасса будет медленнее. Но, очевидно, я только привыкаю к промежуточным шинам и таким условиям», — приводит слова Лоусона портал Total-Motorsport.

Лоусон также прокомментировал пятничную аварию Риккардо, в которой тот сломал левую кисть, и рассказал, как узнал о том, что выступит вместо Даниэля. «Инцидент не выглядел таким уж страшным, просто руль от удара дёрнулся. Никто не хочет, чтобы такое происходило, и я сочувствую Даниэлю, — поделился Лиам. — Сначала я узнал, что у него болит рука, и пошёл на брифинг пилотов просто на всякий случай. Но уже посреди него пришло сообщение».

Победу в квалификации в Зандворте одержал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который разделит первый ряд стартовой решётки с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом. Следом за ними стартуют Джордж Расселл и Александер Албон.

Гран-при Нидерландов стартует в воскресенье, 27 августа, в 16:00 по московскому времени.