Хорнер объяснил андеркат для Ферстаппена, позволивший ему опередить Переса

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему во время Гран-при Нидерландов команда зазвала Макса Ферстаппена на второй пит-стоп раньше, чем Серхио Переса. Андеркат позволил голландцу в итоге оказаться впереди партнёра по команде.

«Было несколько причин. Во-первых, был Алонсо, также поставивший слики, и Гасли позади. Темп после андерката был отличным. Если бы мы сделали наоборот, то рисковали бы занять первое и четвёртое места.

Рисковал Чеко, потому что Ферстаппен отыграл семь секунд за три круга. Его круг по выходу из боксов получился настолько экстремальным, что мы были несколько удивлены, когда Макс обошёл Чеко», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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