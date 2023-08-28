Оруджев — о проигрыше Переса Ферстаппену: все недоумевают, как может быть такая разница

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался по поводу выступления пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Нидерландов.

«Как оцениваю гонку Переса? Ужасно, как ещё. Можно выделить один круг на подсыхающей трассе, где Макс ему привёз четыре секунды. Думаю, сейчас все недоумевают, как может быть такая разница.

То, что его позвали на второй пит-стоп позже Макса, значения не имеет. Ну, позвали бы наоборот. Когда такая разница в скорости, Макс бы его всё равно очень легко обогнал», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, Серхио возглавил гонку за счёт раннего первого пит-стопа, однако во второй раз команда позвала его в боксы позже напарника. Это стоило Пересу восьми секунд и места во главе пелотона. Впоследствии мексиканец вылетел в одном из поворотов и пропустил Фернандо Алонсо, а затем ошибся при въезде на пит-лейн и получил пятисекундный штраф за превышение скорости. В итоге Чеко финишировал на четвёртой позиции.