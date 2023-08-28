Оруджев ответил, стоит ли заменить Сарджента на Шумахера или Вести
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев считает, что пилот «Макларена» Логан Сарджент должен сохранить своё место в команде.
«Не стоит. Вести ещё титул надо в Формуле-2 выиграть. А Сардженту поездить. Всё-таки с ним едет опытный Албон, который сейчас, наверное, на своём пике. Плюс Логан заехал в третий сегмент на сложной трассе. Я соглашусь с мнением команды: бывают проблески скорости, просто пока не получается собрать воедино», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Логан Сарджент провёл сезон-2022 в Формуле-2 в составе команды «Карлин» и занял четвёртое место в общем зачёте. Американскому пилоту пока что не удалось забраться в топ-10 по итогам Гран-при в сезоне-2023.
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