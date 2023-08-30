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«Сложнее, чем мы думали». Гендиректор «Альфа Таури» – об операции Риккардо

«Сложнее, чем мы думали». Гендиректор «Альфа Таури» – об операции Риккардо
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Генеральный директор команды «Альфа Таури» Питер Байер поделился подробностями операции, которую недавно перенёс пилот команды Даниэль Риккардо. Австралийский гонщик сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов: пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри потерял контроль над болидом, а потом Даниэль не вписался в поворот. В итоге оба не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.

«Операция прошла хорошо, но перелом оказался сложнее, чем мы думали. Я недавно разговаривал с его менеджером. Даниэль останется в Барселоне на несколько дней, где специалисты будут контролировать процесс его выздоровления», — сказал Байер в интервью Sky Sport Germany.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:

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