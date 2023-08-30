Заменяющий Риккардо Лиам Лоусон высказался о предстоящем Гран-при Италии

Новозеландский пилот Лиам Лоусон высказался о предстоящем участии на Гран-при Италии. Он состоится с 1 по 3 сентября. Лоусон заменяет Даниэля Риккардо, получившего травму в аварии на свободной практике Гран-при Нидерландов.

«Здорово, что у меня есть время подготовиться к уикенду в Монце. Что касается Зандворта, то я прилетел из Японии лишь в четверг вечером. Очевидно, к подобному нужно быть всегда готовым, но это настолько маловероятно, что никогда по-настоящему не ожидаешь, что это произойдёт. Поддержка со стороны команды была потрясающей. Они сделали всё возможное, чтобы подготовить меня как можно лучше за то ограниченное время, которое у нас было. Даже в ходе гонки Пьер (Амлен – гоночный инженер. – Прим. «Чемпионата») оказывал мне огромную поддержку, предоставляя большое количество информации. Я получил хороший и позитивный опыт, который поможет подготовиться к Монце.

Кроме того, на этой неделе я работал на симуляторе, и, хотя нам не нужно было прикладывать много усилий в части кокпита, чтобы мне было комфортно в машине, есть несколько вещей, которые мы рассмотрели. В Монце прижимная сила намного ниже, так что мне придётся к этому привыкнуть. Поскольку я не ездил там на болиде Формулы-1, задача будет непростой. Однако я уже ездил на этой трассе несколько раз. Как бы то ни было, нам предстоит многому научиться и многое улучшить. Многое из того, что узнали в Зандворте, можно проанализировать и использовать на этой неделе», — приводит слова Лоусона пресс-служба «Альфа Таури».

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: