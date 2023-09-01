Гасли объяснил, почему Гран-при в Монце станет самым сложным для Ферстаппена

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказал предположение, что трасса в Монце, на которой проводится Гран-при Италии, может не подходить «Ред Булл» и их пилоту Максу Ферстаппену.
«Я думаю, что эти выходные, вероятно, будут самыми сложными для Макса. Это Монца, совсем другая трасса, здесь очень низкое сопротивление. В первом повороте может произойти довольно много инцидентов. Вы получаете огромный выигрыш от DRS, поэтому, если кто-то достаточно быстр, чтобы удерживаться в зоне DRS, у него всегда может быть шанс. Я удивлюсь, если Макс снова финиширует с 30-секундным отрывом от второго места, как он может делать это на некоторых трассах.
Вы знаете, что он быстрее, но он держит ситуацию под контролем и знает, когда может отдать три десятых, не слишком рисковать, а потом по-настоящему втопить, когда ситуация станет более стабильной», — приводит слова Гасли Sky Sports.
На предыдущем Гран-при Нидерландов Пьер Гасли впервые в сезоне занял место в топ-3. Макс Ферстаппен находится на рекордной победной серии, которая насчитывает уже девять финишей на первом месте.
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