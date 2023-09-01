Хэмилтон — о новом контракте: дело не в мести за сезон-2021, я не такой человек

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, подписавший новое соглашение с командой до конца 2025 года, прокомментировал причины своего решения и вспомнил о сезоне-2021, когда на последнем круге Гран-при Абу-Даби он упустил чемпионский титул, проиграв пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
«Говоря о сезоне-2021, я на самом деле не сторонник мести, и речь идёт не о ней. Это в прошлом, с прошлым ничего не поделаешь, но что мы можем сделать, так это работать усерднее, быть точнее и лучше в движении вперёд. Я искренне верю, что вместе с этой командой мы сможем выиграть больше чемпионатов и гонок, и именно на это уходит вся моя энергия.
Цель проста. Поставить задачу бороться за чемпионство легко, но достичь этой цели не так уж просто, поэтому нам придётся сплотиться. Я всё ещё чувствую, что могу совершенствоваться каждые выходные, и это то, что мне нравится в этом виде спорта. Вы никогда не достигнете совершенства, но стремление к совершенству — одна из самых захватывающих вещей в том, что мы делаем», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с сезона-2013. В составе команды ему удалось выиграть шесть чемпионатов мира.
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