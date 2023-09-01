Ферстаппен поставил под сомнение слова Гасли о сложности для «Ред Булл» трассы в Монце

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2023 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал мнение Пьера Гасли о том, что трасса в Монце станет самой сложной для «Ред Булл» в этом сезоне ввиду большого лобового сопротивления, а также рассказал, какую трассу он считает наиболее сложной.

«Людям разрешено желать вещей такого рода, но я думаю, что эта трасса будет хорошей для нас. Конечно, мы стараемся улучшить всё, что возможно, но некоторые вещи могут быть исправлены только к следующему году. Я действительно думаю, что Сингапур, вероятно, немного сложнее, чем Спа, Зандворт или любая из подобных трасс», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Макс Ферстаппен находится на серии из девяти побед. Гонка на Гран-при Италии в Монце может стать рекордной для Ферстаппена.