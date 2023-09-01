«Не хочу флиртовать на стороне». Вольф — об интересе к Леклеру и Ферстаппену

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал причины, по которым его команда не проявляла интерес к другим пилотам Формулы-1, например, к Максу Ферстаппену и Шарлю Леклеру. Ранее «Мерседес» объявил о подписании новых контрактов с британцами Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном.
«Я всегда говорил, что, когда мы продлеваем контракт, я не хочу флиртовать на стороне, если у меня хорошие отношения. Только когда я увижу, что дела не идут в правильном направлении, я буду проверять рынок, но я этого не делал.
Да, мы подписали контракт в мае, но никому не сказали. Сохраняйте немного напряжения. На полном серьёзе мы знали, что у нас есть соглашение. Не только эмоциональное, но и на бумаге, много недель назад. Мы просто привлекли к делу адвокатов, и они завершили работу», — сказал Вольф Sky Sports.
Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с сезона-2013. В составе команды ему удалось выиграть шесть чемпионских титулов.
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