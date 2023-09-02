Даниэль Риккардо может вернуться позже, чем ожидалось

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что австралийский пилот Даниэль Риккардо может вновь сесть за руль «Альфа Таури» позже, чем ожидалось. Напомним, Риккардо перенёс операцию после перелома руки. Ранее ожидалось, что он пропустит Гран-при Италии и Гран-при Сингапура.

«Обычно восстановление после подобных травм занимает шесть недель. В лучшем случае первая гонка, на которую он вернётся, — это Гран-при Сингапура, однако это одна из самых экстремальных и физически тяжёлых трасс. Он вряд ли выступит там, и то же самое можно сказать и о Гран-при Японии», — приводит слова Марко RacingNews365.

Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу нынешнего сезона, заменив в составе «Альфа Таури» Ника де Вриса.