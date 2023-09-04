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Хорнер высказался о сроках возвращения Риккардо

Хорнер высказался о сроках возвращения Риккардо
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о сроках возвращения пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо после травмы руки. По словам функционера, австралиец может не выступить раньше Гран-при Катара, который пройдёт с 6 по 8 октября.

«Если говорить о Сингапуре, то я не думаю, что есть хоть какой-то шанс, что он будет готов. Оптимистично говорить о Японии, хотя его восстановление идёт хорошо. У него появилась подвижность руки, и сейчас он проходит реабилитацию.

Мы видели, как мотогонщики, спеша вернуться, наносят себе ещё больший ущерб. Поэтому мы хотим убедиться, что он будет в оптимальной форме, прежде чем сесть в машину», — приводит слова Хорнера издание Motorsport Week.

Напомним, Риккардо получил перелом запястья во второй свободной тренировке Гран-при Нидерландов.

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