Хорнер высказался о сроках возвращения Риккардо

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о сроках возвращения пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо после травмы руки. По словам функционера, австралиец может не выступить раньше Гран-при Катара, который пройдёт с 6 по 8 октября.
«Если говорить о Сингапуре, то я не думаю, что есть хоть какой-то шанс, что он будет готов. Оптимистично говорить о Японии, хотя его восстановление идёт хорошо. У него появилась подвижность руки, и сейчас он проходит реабилитацию.
Мы видели, как мотогонщики, спеша вернуться, наносят себе ещё больший ущерб. Поэтому мы хотим убедиться, что он будет в оптимальной форме, прежде чем сесть в машину», — приводит слова Хорнера издание Motorsport Week.
Напомним, Риккардо получил перелом запястья во второй свободной тренировке Гран-при Нидерландов.
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