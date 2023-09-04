Оруджев — о проигрыше Бедрина напарнику по команде Ф-3: Барнард на два года старше

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал итоги дебютного сезона россиянина Никиты Бедрина в Формуле-3. Бедрин занял 18-е место в общем зачёте, завоевав два подиума. Его напарник Тейлор Барнард стал десятым.
«Сложный сезон. В целом делать шаг из Ф-4 в Ф-3 в 17 лет — это очень сложно. Я, к примеру, в 18 лет ехал второй год в «Рено» 2.0. А тут у тебя резина работает один круг, трассы новые и одна тренировка перед квалификацией. Несмотря на это, были и проблески скорости, и два подиума. И не забываем, за какую команду он выступал. Да, на фоне Барнарда всё выглядело не так хорошо, но и Тейлор на два года старше. Могу сказать, что в гонках это очень много. Так что да, сложный и непростой сезон», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
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