Риккардо: восхищаюсь, что Макс не изменился как личность после своих достижений

Пилот «Альфа Таури» австралиец Даниэль Риккардо рассказал о личных отношениях с Максом Ферстаппеном, с которым они вместе выступали за «Ред Булл» с 2016 по 2018 год.

«Я был товарищем по команде с Максом в течение нескольких лет, и мы всегда хорошо проводили время и веселились, когда были напарниками. В последние несколько лет мы очень хорошо ладим. Я восхищаюсь Максом за его подход к гонкам, но, кроме этого, он вроде как не изменился после успеха, которого добился.

Личность, образ мышления, что угодно. Похоже, что успех на него не повлиял. Об этом легко говорить, а он делает, и, конечно, это достойно восхищения», — сказал Риккардо в подкасте Talking Bull.

Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу сезона-2023, заменив за рулём «Альфа Таури» Ника де Вриса. Однако Риккардо пропустил два последних Гран-при из-за травмы, полученной во время второй свободной практики в Зандворте.