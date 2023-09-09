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Гасли призвал ограничить допуск людей в паддок

Гасли призвал ограничить допуск людей в паддок
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Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о загруженности паддока на Гран-при Италии в Монце в связи с большим допуском в него болельщиков, а также рассказал о ситуациях, которые происходят из-за близкого контакта с посетителями.

«Я люблю болельщиков, мне всегда нравится остановиться и уделить им некоторое время, но очевидно, что это (паддок) наша рабочая инфраструктура. Иногда бывает сложно передвигаться и следить за тем, что мы вовремя выполняем взятые на себя обязательства, потому что что-то происходит каждую минуту. В Монце один из самых загруженных пит-лейнов.

Это очень приятно, но иногда люди даже стучатся в дверь внутри гостевого дома, а ты удивляешься, как они туда попали. Поэтому нам нужно предоставить пространство для правильной работы», — сказал Гасли в комментарии Motorsport.

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