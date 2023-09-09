Гасли призвал ограничить допуск людей в паддок

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о загруженности паддока на Гран-при Италии в Монце в связи с большим допуском в него болельщиков, а также рассказал о ситуациях, которые происходят из-за близкого контакта с посетителями.
«Я люблю болельщиков, мне всегда нравится остановиться и уделить им некоторое время, но очевидно, что это (паддок) наша рабочая инфраструктура. Иногда бывает сложно передвигаться и следить за тем, что мы вовремя выполняем взятые на себя обязательства, потому что что-то происходит каждую минуту. В Монце один из самых загруженных пит-лейнов.
Это очень приятно, но иногда люди даже стучатся в дверь внутри гостевого дома, а ты удивляешься, как они туда попали. Поэтому нам нужно предоставить пространство для правильной работы», — сказал Гасли в комментарии Motorsport.
- 9 сентября 2023
-
22:33
-
21:42
-
20:36
-
19:59
-
19:12
-
18:13
-
17:28
-
16:25
-
15:58
-
14:59
-
13:51
-
12:56
-
12:01
-
10:39
-
09:40
-
01:00
- 8 сентября 2023
-
23:45
-
22:52
-
22:42
-
21:16
-
20:23
-
19:22
-
18:19
-
16:34
-
15:33
-
14:34
-
13:49
-
12:57
-
12:08
-
11:08
-
10:10
-
09:14
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
21:26
-
19:34