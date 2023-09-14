Даниэль Риккардо назвал самый трудный момент в карьере

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо ответил на вопрос о самом тяжёлом моменте в его гоночной карьере.
«Я думаю, это был, вероятно, мой последний год в «Макларене», когда я пережил череду неудач.
Я привык добиваться успеха или просто быть быстрым и получать одобрение от окружающих. Да, у гонщиков бывают моменты, когда хочется взяться за голову от досады, но не так много, как в мои последние 12 месяцев, я слишком часто забивал голову проблемами.
Думаю, тогда я позволял этому повлиять на меня. Сейчас я действительно научился немного приспосабливаться и просто пытаюсь извлечь из той ситуации уроки.
Когда вы выигрываете, быть гонщиком — это легко, и всё, что вам нужно, это праздновать, вы не хотите делать дополнительную работу, так как нужно вполне заслуженно насладиться моментом. Но именно тогда, когда это не получается, вы действительно можете многому научиться, и я думаю, что отсутствие этого чувства удовлетворения заставило меня по-настоящему жаждать попытаться найти способ вновь испытать его.
Конечно, это было непростое время. Но я думаю, что это помогло мне многому научиться», — приводит слова Риккардо Racingnews365 со ссылкой на подкасст Talking Bull.
- 14 сентября 2023
-
00:22
- 13 сентября 2023
-
23:04
-
21:58
-
21:15
-
19:58
-
19:47
-
18:57
-
17:40
-
16:37
-
15:29
-
14:00
-
13:16
-
12:01
-
11:41
-
10:03
-
00:52
- 12 сентября 2023
-
23:32
-
22:51
-
22:20
-
21:12
-
20:16
-
19:45
-
18:48
-
18:34
-
17:29
-
16:17
-
16:08
-
15:06
-
14:10
-
13:43
-
12:03
-
11:26
-
10:11
-
00:31
- 11 сентября 2023
-
23:05