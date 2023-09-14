Даниэль Риккардо назвал самый трудный момент в карьере

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо ответил на вопрос о самом тяжёлом моменте в его гоночной карьере.

«Я думаю, это был, вероятно, мой последний год в «Макларене», когда я пережил череду неудач.

Я привык добиваться успеха или просто быть быстрым и получать одобрение от окружающих. Да, у гонщиков бывают моменты, когда хочется взяться за голову от досады, но не так много, как в мои последние 12 месяцев, я слишком часто забивал голову проблемами.

Думаю, тогда я позволял этому повлиять на меня. Сейчас я действительно научился немного приспосабливаться и просто пытаюсь извлечь из той ситуации уроки.

Когда вы выигрываете, быть гонщиком — это легко, и всё, что вам нужно, это праздновать, вы не хотите делать дополнительную работу, так как нужно вполне заслуженно насладиться моментом. Но именно тогда, когда это не получается, вы действительно можете многому научиться, и я думаю, что отсутствие этого чувства удовлетворения заставило меня по-настоящему жаждать попытаться найти способ вновь испытать его.

Конечно, это было непростое время. Но я думаю, что это помогло мне многому научиться», — приводит слова Риккардо Racingnews365 со ссылкой на подкасст Talking Bull.