Назван сценарий, при котором Риккардо и Лоусон составят дуэт пилотов «Альфа Таури»

В преддверии сезона-2024 Формулы-1, состав пилотов команды «Альфа Таури» остаётся неизвестным. В течение сезона-2023 четрые пилота пробовали свои силы в качестве боевого пилота. Среди них японец Юки Цунода, выступающий за команду третий год, австрилиец Даниэль Риккардо, сменивший Ника де Вриса, начинавшего сезон, и экстренно вызванный в связи травмой Риккардо, юниор Лиам Лоусон.

Согласно информации Racer, возможен вариант, при котором пару пилотов в сезоне-2024 составят два пилота, пришедших в «Альфа Таури» по ходу текущего сезона: Даниэль Риикардо и Лиам Лоусон. В «Ред Булл» заинтересованы посмотреть на то, как проявит себя Риккардо в следующем сезоне, чтобы в дальнейшем пригласить его в главную команду. «Ред Булл» также хочет дать практику Лиаму Лоусону, чтобы в дальнейшем рассчитывать на юного пилота.

Таким образом, Юки Цунода может остаться без места на стартовой решётке. Однако «Ред Булл» намерен пригласить его в главную команду в роли резервного пилота, чтобы более тесно поработать с пилотом и предоставить возможность проявить себя в большой команде.