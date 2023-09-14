Назван сценарий, при котором Риккардо и Лоусон составят дуэт пилотов «Альфа Таури»

В преддверии сезона-2024 Формулы-1, состав пилотов команды «Альфа Таури» остаётся неизвестным. В течение сезона-2023 четрые пилота пробовали свои силы в качестве боевого пилота. Среди них японец Юки Цунода, выступающий за команду третий год, австрилиец Даниэль Риккардо, сменивший Ника де Вриса, начинавшего сезон, и экстренно вызванный в связи травмой Риккардо, юниор Лиам Лоусон.
Согласно информации Racer, возможен вариант, при котором пару пилотов в сезоне-2024 составят два пилота, пришедших в «Альфа Таури» по ходу текущего сезона: Даниэль Риикардо и Лиам Лоусон. В «Ред Булл» заинтересованы посмотреть на то, как проявит себя Риккардо в следующем сезоне, чтобы в дальнейшем пригласить его в главную команду. «Ред Булл» также хочет дать практику Лиаму Лоусону, чтобы в дальнейшем рассчитывать на юного пилота.
Таким образом, Юки Цунода может остаться без места на стартовой решётке. Однако «Ред Булл» намерен пригласить его в главную команду в роли резервного пилота, чтобы более тесно поработать с пилотом и предоставить возможность проявить себя в большой команде.
- 14 сентября 2023
-
09:26
-
00:22
- 13 сентября 2023
-
23:04
-
21:58
-
21:15
-
19:58
-
19:47
-
18:57
-
17:40
-
16:37
-
15:29
-
14:00
-
13:16
-
12:01
-
11:41
-
10:03
-
00:52
- 12 сентября 2023
-
23:32
-
22:51
-
22:20
-
21:12
-
20:16
-
19:45
-
18:48
-
18:34
-
17:29
-
16:17
-
16:08
-
15:06
-
14:10
-
13:43
-
12:03
-
11:26
-
10:11
-
00:31