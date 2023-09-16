Кравиц: рука Риккардо выглядит не так уж и плохо, но водить он не может

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц рассказал о том, как поживает рука Даниэля Риккардо, выступающего за «Альфа Таури», который недавно повредил конечность в аварии и не сможет помочь своей команде на Гран-при Сингапура.
«Каждый раз, когда он выходит и занимает своё место на пит-уолле «Альфа Таури», его приветствуют болельщики. Он по-прежнему так популярен, и к нему так хорошо относятся. Я только что осмотрел травму его левой руки, и он всё ещё способен кое-что делать.
Он пьёт из левой руки, так что я не знаю, действительно ли это одно из его упражнений – сжать и поднять бутылку с питьевой водой «Альфа Таури», но выглядит это не так уж плохо. Он может многое делать левой рукой, но, очевидно, в данный момент не может водить. Я хочу сказать, что он не выглядит так, будто это причиняет ему боль», – сказал Кравиц Sky Sports F1.
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