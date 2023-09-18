Адвокат Мазепина высказался о решении Совета ЕС продлить санкции против пилота

Аарон Басс, адвокат Никиты Мазепина, оставил комментарий по поводу недавних решений в отношении его клиента. Ранее Совет ЕС постановил продлить санкции против Мазепина ещё на шесть месяцев. После этого Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие.

«Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, чтобы свести на нет чёткие постановления Председателя суда общей юрисдикции. Это не что иное, как серьёзнейший институциональный кризис. И для какой цели? Только чтобы, основываясь на вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах, наложить санкции на молодого спортсмена, который, как установил суд, никак не вовлечён ни в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход», — приводит слова Басса пресс-служба гонщика.

22 августа 2023 года Суд присвоил делу Никиты Мазепина против Совета ЕС приоритетный статус.

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