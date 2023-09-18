Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Адвокат Мазепина высказался о решении Совета ЕС продлить санкции против пилота

Адвокат Мазепина высказался о решении Совета ЕС продлить санкции против пилота
Аудио-версия:
Комментарии

Аарон Басс, адвокат Никиты Мазепина, оставил комментарий по поводу недавних решений в отношении его клиента. Ранее Совет ЕС постановил продлить санкции против Мазепина ещё на шесть месяцев. После этого Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие.

«Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, чтобы свести на нет чёткие постановления Председателя суда общей юрисдикции. Это не что иное, как серьёзнейший институциональный кризис. И для какой цели? Только чтобы, основываясь на вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах, наложить санкции на молодого спортсмена, который, как установил суд, никак не вовлечён ни в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход», — приводит слова Басса пресс-служба гонщика.

22 августа 2023 года Суд присвоил делу Никиты Мазепина против Совета ЕС приоритетный статус.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

Материалы по теме
Санкции против Никиты Мазепина вновь ввели, но немедленно приостановили
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android