«Просто невероятно!» Оруджев поражён, что Ферстаппен избежал наказания
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Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен должен был получить штраф на Гран-при Сингапура.
«Удивлён, что Макса не пенализировали за эпизод на пит-лейне. Остановиться на фаст-лейне на 18 секунд и ничего не получить… Просто невероятно! Блокировка Цуноды? Судьи «были на высоте» в этот уикенд. Как по мне, отработали просто отвратительно.
Вообще, разбирать решения судей в Ф-1 — бесполезное занятие. Никакой стабильности. В одинаковых ситуациях разные пилоты получат разные штрафы. Пять секунд за то, что Перес убрал человека в стенку — это, на мой взгляд, странно. Там всё очевидно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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