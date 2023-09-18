«Просто невероятно!» Оруджев поражён, что Ферстаппен избежал наказания

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен должен был получить штраф на Гран-при Сингапура.

«Удивлён, что Макса не пенализировали за эпизод на пит-лейне. Остановиться на фаст-лейне на 18 секунд и ничего не получить… Просто невероятно! Блокировка Цуноды? Судьи «были на высоте» в этот уикенд. Как по мне, отработали просто отвратительно.

Вообще, разбирать решения судей в Ф-1 — бесполезное занятие. Никакой стабильности. В одинаковых ситуациях разные пилоты получат разные штрафы. Пять секунд за то, что Перес убрал человека в стенку — это, на мой взгляд, странно. Там всё очевидно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».