Источник: о продлении Цуноды объявят на ГП Японии, его напарником должен стать Риккардо

Японский пилот Юки Цунода продлит контракт с «Альфа Таури» на 2024 год до начала Гран-при Японии, сообщает Auto Motor und Sport.
По информации источника, о продлении контракта на 2024 года объявят уже по ходу японского этапа чемпионата мира текущего сезона. Сообщается также, что руководство «Ред Булл» не торопится с принятием решения по второму пилоту «Альфа Таури». Несмотря на хорошие выступления Лиама Лоусона, считается, что у Даниэля Риккардо больше шансов получить место, если после перелома руки он покажет тот же уровень, что демонстрировал до травмы.
23-летний Цунода проводит в составе «Альфа Таури» уже третий сезон. Напомним, ранее в этом сезоне руководство «Альфа Таури» уволило Ника де Вриса из-за невыразительных результатов, и его место занял Риккардо.
Гран-при Японии пройдёт с 22 по 24 сентября.
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