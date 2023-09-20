Сейвуд рассказал, кто займёт оставшиеся места гонщиков в командах Формулы-1 на 2024 год

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал, кто, по его мнению, займёт оставшиеся места гонщиков в командах Формулы-1 на 2024 год.

«Теперь осталось решить вопрос с тремя гонщиками: «Уильямс» почти наверняка сохранит Логана Сарджента, а «Альфа Таури», скорее всего, будет выбирать между Юки Цунодой и Даниэлем Риккардо. Это означает, что Лиам Лоусон, скорее всего, станет резервистом «Ред Булл», а юниор «Ред Булл» Аюму Иваса отправится на родину, чтобы попытаться выиграть Супер Формулу», — написал Сейвуд в своём блоге.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выборе пилотов в команды «Ред Булл» и «Альфа Таури» в сезоне-2024.