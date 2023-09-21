Юки Цунода рассказал, кого хотел бы видеть своим напарником в сезоне-2024

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поразмышлял на тему того, кто может стать его напарником в сезоне-2024 в случае, если он останется в команде. Помимо Цуноды, кандидатами на место в «Альфа Таури» являются Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон.

«Моё будущее не подтверждено, но даже не знаю, кого выбрать между ними, потому что оба варианта перспективные.

Даниэль определённо более опытный, и он даёт много обратной связи. Сравнение действительно хорошее. Безусловно, он может рассказать больше деталей о том, как машина ведёт себя, и это помогает инженерам. Думаю, ему нравится этим заниматься, в особенности в части развития. Поэтому если команда хочет сделать более конкурентоспособный болид, то это сделает Даниэль.

Что касается Лиама, он в двух-трёх первых своих гонках показал темп, и у него сразу же появились результаты. Вероятно, он всё ещё прогрессирует. В последних двух гонках, когда Лиам пришёл, болид был действительно хорош и в Монце, и Сингапуре. Он хорошо провёл время и хорошо выступил.

Всё зависит от того, что думают руководители. Мы знаем, что «Альфа Таури» — это юниорская команда, но существует риск, если мы думаем о будущем. Если они хотят результатов, то, вероятно, Даниэлю будет легче, потому что у него больше опыта, и, возможно, он достигнет большего результата.

Боюсь сказать. У Лиама лучший финиш в сезоне, он приехал девятым. Я никогда не был девятым», — приводит слова Цуноды с пресс-конференции перед Гран-при Японии Planetf1.

Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса, однако на своём третьем в сезоне уикенде попал в аварию и повредил руку, в связи с чем его место занял Лиам Лоусон.