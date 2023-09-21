Юки Цунода рассказал, кого хотел бы видеть своим напарником в сезоне-2024

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поразмышлял на тему того, кто может стать его напарником в сезоне-2024 в случае, если он останется в команде. Помимо Цуноды, кандидатами на место в «Альфа Таури» являются Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон.
«Моё будущее не подтверждено, но даже не знаю, кого выбрать между ними, потому что оба варианта перспективные.
Даниэль определённо более опытный, и он даёт много обратной связи. Сравнение действительно хорошее. Безусловно, он может рассказать больше деталей о том, как машина ведёт себя, и это помогает инженерам. Думаю, ему нравится этим заниматься, в особенности в части развития. Поэтому если команда хочет сделать более конкурентоспособный болид, то это сделает Даниэль.
Что касается Лиама, он в двух-трёх первых своих гонках показал темп, и у него сразу же появились результаты. Вероятно, он всё ещё прогрессирует. В последних двух гонках, когда Лиам пришёл, болид был действительно хорош и в Монце, и Сингапуре. Он хорошо провёл время и хорошо выступил.
Всё зависит от того, что думают руководители. Мы знаем, что «Альфа Таури» — это юниорская команда, но существует риск, если мы думаем о будущем. Если они хотят результатов, то, вероятно, Даниэлю будет легче, потому что у него больше опыта, и, возможно, он достигнет большего результата.
Боюсь сказать. У Лиама лучший финиш в сезоне, он приехал девятым. Я никогда не был девятым», — приводит слова Цуноды с пресс-конференции перед Гран-при Японии Planetf1.
Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса, однако на своём третьем в сезоне уикенде попал в аварию и повредил руку, в связи с чем его место занял Лиам Лоусон.
- 21 сентября 2023
-
10:12
-
09:30
-
00:25
- 20 сентября 2023
-
23:04
-
22:57
-
21:53
-
21:39
-
20:14
-
20:00
-
18:47
-
17:20
-
16:22
-
15:37
-
14:52
-
14:50
-
14:23
-
14:15
-
13:53
-
13:20
-
13:14
-
13:06
-
12:59
-
12:30
-
11:43
-
11:27
-
11:02
-
10:24
-
10:04
-
09:13
-
00:10
- 19 сентября 2023
-
23:27
-
22:34
-
21:22
-
20:25
-
19:43