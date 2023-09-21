Источник: о продлении Риккардо и Цуноды в «Альфа Таури» на сезон-2024 объявят на ГП Японии

В паддоке Формулы-1 продолжаются разговоры о том, кто составит пару пилотов команды на сезон-2024. Напомним, гонки за рулём «Альфа Таури» в сезоне-2023 провели сразу четыре пилота: Ник де Врис, Юки Цунода, Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон.

В «Альфа Таури» рассматривали кандидатуры Цуноды, Риккардо и Лоусона на два места на следующий сезон. Согласно сообщению источника ESPN US, близкого к ситуации, командой будет объявлено о назначении Риккардо и Цуноды как пары пилотов на сезон-2024 перед гонкой Гран-при Японии.

Ранее сообщалось, что Риккардо, получивший на Гран-при Нидерландов травму руки, вернётся на место Лиама Лоусона перед Гран-при Катара. Также кандидатура Риккардо обсуждается как возможная замена Серхио Переса в «Ред Булл» в сезоне-2025.

В случае, если «Альфа Таури» объявит о назначении пилотов перед Гран-при Японии, единственным неподтверждённым местом на стартовой решётке в следующем сезоне станет место Логана Сарджента из «Уильямса».