В «Альфа Таури» подробно рассказали о восстановлении Даниэля Риккардо

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо продолжает восстановление после травмы руки, полученной на свободных заездах Гран-при Нидерландов. Гоночный директор команды Джонатан Эддолс предоставил обновлённую информацию о выздоровлении Риккардо.

«Мы все видели его в Сингапуре. Он всё ещё находится на этапе восстановления. Я бы сказал, что мы ещё обсуждаем, поэтому я не хотел бы ставить перед собой цель. Восстановление идёт хорошо. Перед возвращением у нас запланирована работа на тренажёре, и я думаб, что с нашей стороны не стоит торопиться вернуть его в болид слишком рано. Хуже всего — это вернуться до того, как травма заживёт как следует, что может вызывать какие-нибудь проблемы. Мы следим за этим.

Он будет работать на симуляторе, который очень хорошо представляет информацию о машине, все нагрузки и тому подобное. Окончательное решение, скорее всего, будет исходить от него, а не от нас. Он будет знать лучше, чем кто-либо другой есть ли у него боль и как проходит его восстановление. Как уже было сказано, мы не заставляем его вернуться. На данный момент у нас есть выбор из трёх хороших гонщиков. Особой спешки нет. Основное внимание уделяется его полному выздоровлению, чтобы, когда он верёнтся, о травме даже не вспоминали», — приводит слова Эддолса перед Гран-при Японии Crash.net.

Даниэль Риккардо заменил по ходу сезона Ника де Вриса, но из-за травмы пропустил три последних этапа Формулы-1. За рулём «Альфа Таури» его заменил юниор Лиам Лоусон, которому на Гран-при Сингапура удалось набрать свои первые очки в Формуле-1. Ранее сообщалось, что австралиец Риккардо верётся за руль болида на Гран-при Катара, который пройдёт с 6 по 8 октября.