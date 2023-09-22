Лиам Лоусон — о тренировках в Японии: у нас был трудный день, нам нужно время на изменения

Новозеландский пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон высказался о выступлении в пятничных свободных тренировках Гран-при Японии. Напомним, в прошлый уикенд Лоусон впервые в карьере набрал очки в гонке Формулы-1.
«Подходят ли характеристики нашего болида трассе в Японии? Трассы здесь и в Сингапуре очень разные. На данном этапе сложно сказать. Вторая практика была сложной для нас. Но также, как я уже говорил перед стартом уикенда, нам потребуется некоторое время, чтобы внести такие изменения, которые действительно улучшат нашу машину. До сих пор здесь было немного сложно.
Помогает ли мне то, что в этом году я уже был на этой трассе? Думаю, это, безусловно, помогает, особенно в начале уикенда, потому что мы можем сразу сосредоточиться на производительности машины. Конечно, это помогает, но пока у нас был немного трудный день», — приводит слова Лоусона RacingNews365.
- 22 сентября 2023
-
20:03
-
19:14
-
18:47
-
18:10
-
17:17
-
16:57
-
16:03
-
15:24
-
14:46
-
13:59
-
13:55
-
13:42
-
13:38
-
13:34
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:02
-
11:24
-
10:54
-
10:09
-
09:42
-
09:19
-
06:51
-
01:00
-
00:49
-
00:07
- 21 сентября 2023
-
23:38
-
23:08
-
22:12
-
22:02
-
21:27
-
21:02
-
20:23
-
20:20