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Лиам Лоусон — о тренировках в Японии: у нас был трудный день, нам нужно время на изменения

Лиам Лоусон — о тренировках в Японии: у нас был трудный день, нам нужно время на изменения
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Новозеландский пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон высказался о выступлении в пятничных свободных тренировках Гран-при Японии. Напомним, в прошлый уикенд Лоусон впервые в карьере набрал очки в гонке Формулы-1.

«Подходят ли характеристики нашего болида трассе в Японии? Трассы здесь и в Сингапуре очень разные. На данном этапе сложно сказать. Вторая практика была сложной для нас. Но также, как я уже говорил перед стартом уикенда, нам потребуется некоторое время, чтобы внести такие изменения, которые действительно улучшат нашу машину. До сих пор здесь было немного сложно.

Помогает ли мне то, что в этом году я уже был на этой трассе? Думаю, это, безусловно, помогает, особенно в начале уикенда, потому что мы можем сразу сосредоточиться на производительности машины. Конечно, это помогает, но пока у нас был немного трудный день», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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