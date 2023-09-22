Лиам Лоусон — о тренировках в Японии: у нас был трудный день, нам нужно время на изменения

Новозеландский пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон высказался о выступлении в пятничных свободных тренировках Гран-при Японии. Напомним, в прошлый уикенд Лоусон впервые в карьере набрал очки в гонке Формулы-1.

«Подходят ли характеристики нашего болида трассе в Японии? Трассы здесь и в Сингапуре очень разные. На данном этапе сложно сказать. Вторая практика была сложной для нас. Но также, как я уже говорил перед стартом уикенда, нам потребуется некоторое время, чтобы внести такие изменения, которые действительно улучшат нашу машину. До сих пор здесь было немного сложно.

Помогает ли мне то, что в этом году я уже был на этой трассе? Думаю, это, безусловно, помогает, особенно в начале уикенда, потому что мы можем сразу сосредоточиться на производительности машины. Конечно, это помогает, но пока у нас был немного трудный день», — приводит слова Лоусона RacingNews365.