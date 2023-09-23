В «Альфа Таури» объяснили, почему решили сохранить пару гонщиков Риккардо — Цунода

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о решении сохранить в составе пилотов Даниэля Риккардо и Юки Цуноду на следующий сезон.
«В следующем сезоне технический регламент останется практически неизменным, поэтому было логично сохранить преемственность и в нашем составе пилотов. Я очень доволен прогрессом, который Юки продемонстрировал в нашей команде за последние два с половиной года, и благодаря огромному победному опыту Даниэля в 2024 году у нас будет одна из самых конкурентоспособных пар гонщиков на стартовой решётке. У нас сменится руководство в конце этого года, и я уверен, что они смогут начать новый сезон в правильном направлении.
Что касается Лиама Лоусона, который до сих пор впечатлял всех своими выступлениями в гонках, он определённо поможет команде в роли третьего гонщика, и я уверен, что у него большое будущее в Формуле-1», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.
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