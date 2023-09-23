Риккардо: очень рад, что мы с Цунодой вместе продолжим наше путешествие с «Альфа Таури»
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Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо прокомментировал продление контракта с командой на 2024 год.
«Я очень рад, что мы снова будем выступать с Юки в следующем году, и продолжится наше путешествие с командой «Альфа Таури». Учитывая уже достигнутый прогресс и планы на будущее, для команды наступило захватывающее время. Мы строим основу для будущих результатов, и это прекрасное чувство. Нам предстоит проделать большую работу, но мы движемся в правильном направлении и у нас большие ожидания. Жду 2024 год!» — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».
Напомним, Риккардо вернулся в команду по ходу текущего сезона, заменив нидерландского пилота Ника де Вриса. Сейчас Даниэль восстанавливается после перелома руки.
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