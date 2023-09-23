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Победитель Гран-при Японии получит уникальный трофей, активирующийся поцелуем

Победитель Гран-при Японии получит уникальный трофей, активирующийся поцелуем
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Гонщик, победивший в Гран-при Японии, получит уникальный подсвечивающийся трофей, разработанный Lenovo.

Для Гран-при Японии был специально создан первый в мире трофей, который окрашивается в цвета флага гонщика-победителя и активируется поцелуем.

«Самый технологичный вид спорта заслуживает самого технологичного трофея. Итак, мы вошли в историю Формулы-1, используя более умные технологии и создав первый в мире трофей, реагирующий на поцелуй победившего гонщика», – сообщается на сайте компании Lenovo.

Сегодня, 23 сентября, состоялась квалификация Гран-при Японии, победителем которой стал лидер общего зачёта нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Напомним, Гран-при Японии проходит с 22 по 24 сентября.

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