Юки Цунода отреагировал на попадание в топ-10 на домашнем Гран-при

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода после девятого места в квалификации Гран-при Японии отметил важность поддержки своих болельщиков.

«Для меня было невероятно важно пройти в третий сегмент на домашнем Гран-при. Мне впервые это удалось на глазах японских болельщиков, и поддержка, которую я чувствовал в своих последних заездах, была огромной.

Квалификация была непростой, потому что в пятницу у нас были проблемы во время тренировок, но команда проделала потрясающую работу по поиску улучшений. Машина была великолепна, и управлять ей было одно удовольствие, так что я с нетерпением жду завтрашнего дня.

Я ещё не участвовал в гонке с новым пакетом обновлений, но Лиам хорошо поработал в прошлый уикенд и выступил хорошо, так что не волнуюсь по этому поводу. Я выйду на трассу и буду наслаждаться завтрашним днём вместе со всеми фанатами.

Это будет сложно, потому что износ шин здесь кажется проблемой, но мы все в равных условиях, поэтому давайте посмотрим, что мы сможем сделать. Мы с Лиамом стартуем с хороших позиций, так что, надеюсь, мы оба сможем принести команде очки», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».