Стартовая решётка Гран-при Японии Формулы-1

Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Японии Формулы-1 на трассе «Сузука».
Формула-1. Гран-при Японии. Стартовая решётка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Оскар Пиастри («Макларен»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Серхио Перес («Ред Булл»).
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари»).
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
8. Джордж Расселл («Мерседес»).
9. Юки Цунода («Альфа Таури»)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
11. Лиам Лоусон («Альфа Таури»).
12. Пьер Гасли («Альпин»).
13. Александер Албон («Уильямс»).
14. Эстебан Окон («Альпин»).
15. Кевин Магнуссен («Хаас»).
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
18. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).
20. Логан Сарджент («Уильямс»).
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