Формула-1, Гран-при Японии. Карлос Сайнс — доставщик проблем «Ред Булл»

В Сингапуре пилот «Феррари» положил конец победной серии команды Ферстаппена. Он не собирается на этом останавливаться.

24 сентября на трассе «Автодром Сузука» пройдёт гонка Гран-при Японии — 17-й этап сезона Формулы-1 2023 года. Начало гонки — в 8:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают главным фаворитом Макса Ферстаппена и предлагают поставить на его победу за 1.33. Если он не выиграет гонку – сыграет 3.07. Шансы Серхио Переса оценили в 12.55.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1, Гран-при Японии 24 сентября 2023 года

Аналитики уверены в победе пилота команды «Ред Булл», предлагая на это событие коэффициент 1.20. Если гонку выиграет машина команды «Феррари» — сыграет 9.50. Шансы пилота «Мерседеса» оценили в 11.0 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на гонку Формулы-1, Гран-при Японии (24.09.2023)

На прошлом этапе в Сингапуре Макс Ферстаппен впервые в сезоне финишировал за пределами первой тройки. Лидеру общего зачёта чемпионата важно продемонстрировать на трассе «Сузука», что он не потерял хватку, несмотря на проблемы.

Во время квалификации в Сингапуре Ферстаппен попал в скандальную ситуацию. Он заблокировал пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду в начале второго сегмента. Японец в итоге допустил ошибку и в финал отбора не прошёл.

За подобного рода нарушения обычно судьи лишают трёх позиций, но тут проявили необычную мягкость, ограничившись денежным штрафом. Пилот «Ред Булл» в гонке постарался минимизировать потери — выбрал агрессивную тактику с оттянутым пит-стопом и на последних кругах прорвался с 11-го места на пятое.

Вердикт судей по поведению в квалификации представителя «Ред Булл» вызвал неоднозначную реакцию среди пилотов. Например, Шарль Леклер был неприятно удивлён подобным решением. Гонщик «Феррари» предупредил о наступлении плохих последствий в будущем. Возможно, что способом Ферстаппена будут пользоваться чаще другие участники.

Синоптики сообщили, что 24 сентября может пролиться дождь. В прошлом году погода не помешала представителю Нидерландов выиграть. Вторым стал партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес, а замкнул призовую тройку Шарль Леклер.

Фернандо Алонсо крайне слабо провёл минувшую гонку в Сингапуре. Испанец пересёк белую линию, отделяющую пит-лейн от трассы, за что получил автоматический штраф в пять секунд. На этом злоключения пилота «Астон Мартин» не закончились — за 15 кругов до финиша он вылетел в 14-м повороте и в итоге финишировал 15-м.

В интервью перед стартом Гран-при Японии Фернандо выразил уверенность, что выступит лучше. Он также заверил, что команда провела работу над ошибками после сложной трассы в Сингапуре. Алонсо добавил, что получает удовольствие от пилотирования на трассе «Сузука».

Льюис Хэмилтон в Сингапуре в пятый раз в сезоне поднялся на подиум и обосновался на третьей строчке общего зачёта. Он со старта набрал темп, миновал группу лидеров и обошёл Леклера. Пилот «Мерседеса» в хорошем психологическом состоянии.

Не стоит списывать со счетов победителя Гран-при Сингапура — Карлоса Сайнса, который использовал свой маленький шанс во время проблем «Ред Булл». Испанец показал лучшее время в квалификации, а гонку вёл по-чемпионски. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что Карлос Сайнс займёт с первого по третье место за 2.90 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Перед гонкой в Японии Сайнс поделился ожиданиями, что команда продолжит показывать сильное выступление. Он также вспомнил, как победой в Сингапуре смог прервать победную серию «Ред Булл», а вся команда «Феррари» гордилась результатом.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Японии 24 сентября 2023 года

Макс Ферстаппен вполне обоснованно выступает наиболее вероятным победителем Гран-при Японии, но мы предлагаем присмотреться к другому варианту. Стоит обратить внимание на победителя Гран-при Сингапура – участника команды «Феррари» Карлоса Сайнса. Его машина позволяет выдать максимум на трассе «Сузука», поскольку идеально совмещает скорость и сцепление. Предлагаем поставить на то, что Сайнс займёт с первого по третье место за коэффициент 2.90 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: Карлос Сайнс займёт 1–3-е место за 2.90.

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