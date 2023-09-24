Макс Ферстаппен прокомментировал победу в Японии и завоевание Кубка конструкторов

Лидер общего зачёта, голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями от победы на Гран-при Японии и высказался о завоевании Кубка конструкторов в сезоне-2023.

«Невероятный уикенд. Машина была очень хороша на всех составах, мы выиграли Кубок конструкторов и я горжусь всем, кто работает на трассе и на базе. Поздравляю всю команду, у нас невероятный год. На старте была небольшая пробуксовка, но в остальном гонка прошла без особенных сложностей», — сказал Ферстаппен в комментарии после гонки.

До конца сезона-2023 остаётся 6 этапов, следующий — в начале октября в Катаре. Помимо Ферстаппена, на подиум поднялись два пилота «Макларена» — британский пилот Ландо Норрис и новозеландец Оскар Пиастри.