«Был пассажиром». Перес прокомментировал столкновение с Хэмилтоном на старте гонки

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой сход на Гран-при Японии из-за последствий контакта на старте гонки.

«У меня был ужасный старт. По сути, в первом повороте я был пассажиром. Справа был Сайнс, слева — Льюис, и в итоге у меня оторвали весь закрылок переднего антикрыла. Трудно судить, как всё произошло, но ко второму повороту у меня не было сцепления спереди. Мы поменяли переднее антикрыло, но сцепления всё равно не было. Так что я думаю, что у автомобился были ещё какие-то повреждения.

Нам нужно изучить весь уикенд, чтобы понять, что случилось, потому что это определённо был плохой уикенд. В пятницу мы выбрали несколько направлений, и нам нужно проанализировать, что мы можем улучшить», — приводит слова Переса RacingNews365.