Боттас прокомментировал попадание в две аварии на первых кругах Гран-при Японии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о двух инцидентах, произошедших с его участием на старте Гран-при Японии. Напомним, в результате аварий Боттасу пришлось завершить учатие на восьмом круге.
«Сегодня для меня была достаточно насыщенная, но короткая гонка. На самом деле я отлично стартовал с решётки, но затем оказался зажат между двумя болидами, «Уильямс» и «Альпин», на входе в первый поворот. Там не было достаточно места, что приведо к аварии, из-за которой у меня случился прокол правой передней покрышки. Мы сразу же остановились на пит-стоп и заменили переднее крыло. Потом, сразу же после окончания режима «сейфти-кар», я попытался обогнать Сарджента с широкой трактории и убедился, что оставил достаточно места. К сожалению, я он заблокировался и выбил меня.
Мы вновь ушли на пит-стоп, чтобы проверить поверждения болида, и поняли, что дальше продолжать гонку невозможно. Сегодня был не наш день, и это досадно, потому что считаю, что у нашего болида был потенциал в начале уикенда. В целом, двойная связка гонок завершилась не так, как мы ожидали, к сожалению. Теперь будет важно презагрузиться, чтобы через пару недель вернуться готовыми в Доху и справиться с оставшейся частью сезона», — сказал Боттас в интервью после Гран-при Японии.
На предыдущих двух этапах Формулы-1 «Альфа Ромео» никому из пилотов команды не удалось попасть в топ-10. Гран-при Катара состоится через две недели, с 6 по 8 октября.
- 24 сентября 2023
-
14:09
-
13:48
-
12:55
-
12:46
-
12:34
-
12:28
-
12:24
-
12:19
-
11:58
-
11:41
-
11:40
-
11:22
-
11:21
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:44
-
10:41
-
10:24
-
10:24
-
10:23
-
10:18
-
10:13
-
09:47
-
09:44
-
09:00
-
03:00
-
00:38
- 23 сентября 2023
-
23:58
-
23:06
-
22:56
-
21:56
-
20:44
-
20:23
-
19:05