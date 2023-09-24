Боттас прокомментировал попадание в две аварии на первых кругах Гран-при Японии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о двух инцидентах, произошедших с его участием на старте Гран-при Японии. Напомним, в результате аварий Боттасу пришлось завершить учатие на восьмом круге.

«Сегодня для меня была достаточно насыщенная, но короткая гонка. На самом деле я отлично стартовал с решётки, но затем оказался зажат между двумя болидами, «Уильямс» и «Альпин», на входе в первый поворот. Там не было достаточно места, что приведо к аварии, из-за которой у меня случился прокол правой передней покрышки. Мы сразу же остановились на пит-стоп и заменили переднее крыло. Потом, сразу же после окончания режима «сейфти-кар», я попытался обогнать Сарджента с широкой трактории и убедился, что оставил достаточно места. К сожалению, я он заблокировался и выбил меня.

Мы вновь ушли на пит-стоп, чтобы проверить поверждения болида, и поняли, что дальше продолжать гонку невозможно. Сегодня был не наш день, и это досадно, потому что считаю, что у нашего болида был потенциал в начале уикенда. В целом, двойная связка гонок завершилась не так, как мы ожидали, к сожалению. Теперь будет важно презагрузиться, чтобы через пару недель вернуться готовыми в Доху и справиться с оставшейся частью сезона», — сказал Боттас в интервью после Гран-при Японии.

На предыдущих двух этапах Формулы-1 «Альфа Ромео» никому из пилотов команды не удалось попасть в топ-10. Гран-при Катара состоится через две недели, с 6 по 8 октября.