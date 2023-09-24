Тед Кравиц — о штрафе Переса: ФИА не позволит «Ред Булл» обойти правила

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц прокомментировал решение «Ред Булл» выпустить Серхио Переса на трассу через 15 кругов после его схода, чтобы переложить штраф в виде позиций на стартовой решётке Гран-при Катара и отбыть его во время незадавшейся гонки на «Сузуки».

«Было немного странно наблюдать, как Чеко возвращался. Думаю, он уже был в джинсах и ел мороженое. Они сделали это блестящим образом, это было умно, не поймите меня неправильно. Это действительно так.

Могу сказать вам, что ФИА, увидев эту лазейку, скорее будет склонна как можно быстрее закрыть её уже к следующей гонке и сказать, что если штраф за определённые нарушения не был отбыт, то он должен влиять на стартовую решётку на следующей гонке. Полагаю, они не позволят «Ред Булл» обойти правила», — приводит слова Кравица GPBlog.

Несмотря на неудачное выступление Переса в этой гонке, «Ред Булл» всё равно удалось одержать досрочную победу в Кубке конструкторов сезона-2023.