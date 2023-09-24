Ландо Норрис прокомментировал инцидент с замедлившим его Пересом

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал инцидент, произошедший между ним и мексиканским пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом, когда второй слишком сильно замедлялся под режимом виртуальной машины безопасности.

«Дело в том, что под VSC нельзя обгонять, и очевидно, что у этого парня проблемы, и я не знаю, что произошло. Не знаю, были ли проблемы у него или он просто оттормаживал меня. Я не мог принять риск просто обогнать его. Он двигался очень медленно, а когда мы увидели мигающий сигнал об окончании VSC, он переключился на первую передачу. Потом я оказался с внешней от него стороны, потому что он двигался очень медленно и почти врезался в меня. Честно, я не понимаю. Я кричал в своём шлеме, немного ругался, потому что растерялся. Я не знал, что делать.

Я проигрываю Максу время. Ребята из «Феррари», думаю, отставали от меня на 1,4 секунды, хотя было 12 или 13. Я потерял 10 секунд, потому что не понимал, что делать в тот момент. Если у него проблема, он должен остановиться и дать понять это. Он этого не сделал, поэтому я не мог рисковать, обгоняя его под VSC», — приводит слова Норриса после Гран-при Японии GPBlog.

Несмотря на неприятный инцидент, Норрису удалось завершить гонку на подиуме, он приехал вторым четвёртый раз в сезоне.