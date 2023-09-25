Льюис Хэмилтон высказался о «Мерседесе» после 5-го места на Гран-при Японии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своей команде. Напомним, по итогам минувшего Гран-при Японии британец показал пятый результат. Его напарник по гоночному коллективу Джордж Расселл был седьмым. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Не самый лучший результат, но не ошибайтесь, талант моей команды невероятный. У нас одни из лучших инженеров, и наши достижения говорят сами за себя. Нам не нужно ничего доказывать. Мы знаем, как быть на вершине, и не остановимся, пока не вернёмся туда», — написал Хэмилтон.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Катара, пройдёт с 6 по 8 октября.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: