Эксперт: в начале следующего года «Мерседес» будет в лучшем случае четвёртым по скорости

Известный технический эксперт Гэри Андерсон поделился мнением о сложностях, которые преследуют немецкую команду «Мерседес» на протяжении второго подряд сезона Формулы-1.

«Теперь «Мерседес» рискует отстать от демонстрирующих прогресс «Феррари» и «Макларена». Можно было бы ожидать, что команда с таким статусом, опытом и бюджетом, как у «Мерседеса», здесь для того, чтобы побеждать, а не финишировать пятой или седьмой. Можно было ожидать, что она улучшит свою машину по ходу сезона, но этого не произошло. Очень маловероятно, что команда добьётся чудесного преображения в течение зимы. Глядя на текущие темпы прогресса пятёрки лучших команд, я бы ожидал, что в начале следующего года «Мерседес» будет в лучшем случае четвёртой по скорости командой», — написал Андерсон в своей колонке на The Telegraph.

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