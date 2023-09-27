В adidas отказались комментировать слухи о контракте с «Альфа Таури»
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Немецкая компания adidas отказалась опровергать слухи, согласно которым начиная с 2024 года она сможет получить права на упоминание своего логотипа на болидах команды Формулы-1 «Альфа Таури».
«Мы принципиально не участвуем в спекуляциях», — приводит слова представителя adidas Süddeutsche Zeitung со ссылкой на DPA.
В настоящий момент «Альфа Таури» занимает последнее место в Кубке конструкторов, имея в активе пять очков. Досрочно завоевал трофей австрийский гоночный коллектив «Ред Булл». Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. В настоящий момент на счету «Ред Булл» 623 очка и для соперников команда недосягаема.
В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:
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