Леклер: прошлый уикенд научил нас вещам, которые могут помочь в борьбе с «Мерседесом»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал о конкуренции с «Мерседесом» в Кубке конструкторов, отметив, что Гран-при Японии позволил понять несколько вещей, которые могут дать преимущество.

«Мерседес» — сильный соперник, особенно в гонках. В Японии они оказали на нас небольшое давление в конце, вклинившись между нашими машинами. В квалификациях мы выглядим более стабильными, так что это будет очень упорная борьба.

Мы чаще испытываем проблемы в гонке, они чуть более нестабильны в квалификации. Но у меня внутри есть ощущение, что за прошлый уикенд мы научились нескольким вещам, которые, надеюсь, дадут нам преимущество в оставшейся части сезона», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Гран-при Японии проходил с 22 по 24 сентября.