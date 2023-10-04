Глава Rodin Cars: цена «Альфа Таури» в $ 800–900 млн коммерчески нежизнеспособна

Владелец и основатель компании Rodin Cars австралиец Дэвид Дикер, подававший заявку на вступление в Формулу-1, считает, что нынешняя цена «Альфа Таури» не является перспективной для потенциального покупателя.

«У меня ведутся кое-какие разговоры о покупке «Альфа Таури», однако, насколько я понимаю, цена коммерчески нежизнеспособна. Вам в любом случае придётся смотреть на вещи с коммерческой точки зрения. Ребята из Ф-1 понимают автоспорт, но я не столь уверен, когда дело доходит до бизнеса.

Я бы купил команду, если бы считал, что существует перспектива, но платить $ 800–900 млн, вероятно, не является коммерчески обоснованным. Нужно просто понимать, есть ли перспективы», — приводит слова Дикера издание Racer.