Окон: вам придётся убить меня, чтобы я сошёл с дистанции

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон, который признавался, что его тошнило по ходу Гран-при Катара, заявил, что никогда не завершил бы гонку по состоянию здоровья, отвечая на вопрос о Логане Сардженте из «Уильямса», который расставил приоритеты иначе.

«Я никогда не чувствовал ничего подобного. Было так жарко, что мне хотелось открыть визор на прямой, так как у меня не было воздуха. Я также пытался руками направить в шлем немного воздуха, но не мог. Чем больше я дышал, тем больше жара проникала внутрь шлема, и, честно говоря, там был ад.

Сходить с дистанции — не мой вариант. Я никогда не собирался такого делать. Вам нужно убить меня, чтобы я сошёл», — приводит слова Окона RaceFans.

Напомним, многие пилоты жаловались на экстремально жаркие погодные условия. Логан Сарджент сошёл с дистанции по причине обезвоживания. В следующем году Гран-при Катара пройдёт более чем на месяц позже, 1 декабря.