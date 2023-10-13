Ландо Норрис заявил, что «Макларен» способен опередить «Феррари» в Кубке конструкторов

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о возможности навязать борьбу «Феррари» в Кубке конструкторов сезона-2023. Отметим, что «Феррари» опережает команду Норриса на 79 очков.

«Считаю, что обогнать «Феррари» — выполнимая задача. Несколько гонок назад у нас было 70 очков до «Астон Мартин». Помните, Фернандо [Алонсо] тогда сказал, что мы были слишком самоуверенными!

Мы знаем, что «Мерседесы» очень быстры, возможно, так же быстры, как и мы сейчас, просто они продолжают совершать ошибки, поэтому я уверен, что они затруднят нам жизнь, если проведут уикенд без инцидентов, поэтому против них я не так уверен.

Однако, как я сравнивал с «Феррари», всего три уикенда назад они были на поулах и выигрывали гонки, и ничего особо не изменилось, а мы выглядим лучше, тогда как они хуже. Думаю, что мы определённо не слишком самоуверенны. Мы уверены в себе, так и должно быть, но мы знаем, что впереди будут гонки, в которых мы не будем столь сильны», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

На Гран-при Катара пилоты «Макларена» набрали 47 очков за уикенд, что является третьим лучшим результатом в сезоне-2023. Пилотам «Ред Булл» удавалось набирать 56 и 57 очков на Гран-при Австрии и Азербайджана соответственно.