Глава МИД Венгрии раскритиковал санкции в отношении Никиты Мазепина

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступил в защиту российского гонщика Никиты Мазепина, который попал под санкции вместе со своим отцом, генеральным директором «Уралхима» Дмитрием Мазепиным. Из-за санкций Мазепин не может реализовать приглашения на собеседования и тесты с европейскими командами.

«Никита Мазепин — бывший гонщик Формулы-1. Включение Никиты в санкционный список Евросоюза – это, к сожалению, возврат к коммунистическим традициям. Раньше именно коммунисты считали детей ответственными за поступки своих родителей.

Не случайно Европейский суд в двух решениях постановил, что Мазепину можно работать, то есть участвовать в соревнованиях на территории стран ЕС», – написал Сийярто на своей странице в социальной сети.