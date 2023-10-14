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Глава МИД Венгрии раскритиковал санкции в отношении Никиты Мазепина

Глава МИД Венгрии раскритиковал санкции в отношении Никиты Мазепина
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступил в защиту российского гонщика Никиты Мазепина, который попал под санкции вместе со своим отцом, генеральным директором «Уралхима» Дмитрием Мазепиным. Из-за санкций Мазепин не может реализовать приглашения на собеседования и тесты с европейскими командами.

«Никита Мазепин — бывший гонщик Формулы-1. Включение Никиты в санкционный список Евросоюза – это, к сожалению, возврат к коммунистическим традициям. Раньше именно коммунисты считали детей ответственными за поступки своих родителей.

Не случайно Европейский суд в двух решениях постановил, что Мазепину можно работать, то есть участвовать в соревнованиях на территории стран ЕС», – написал Сийярто на своей странице в социальной сети.

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