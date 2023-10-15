Ферстаппен назвал свою сложнейшую гонку в 2023 году

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен высказался о самой напряжённой гонке на пути к завоеванию очередного титула.

«Гонка в Зандворте — на сликах в дождь. Да, обычно мне нравится гоняться на мокрой трассе, но я понимал, что лидирую в чемпионате — и если сойду, то потеряю много очков. Поэтому по понятным причинам я выступал немного ниже предела, но это не исключает опасности. Так что когда я был на сликах, давление ощущалось.

Порой люди позади на толику быстрее, потому что им нечего терять. Когда борешься за чемпионство, у тебя совсем другое мышление», — приводит слова Ферстаппена издание Crash.net.

Ранее Ферстаппен заявил, что минувший Гран-при Катара стал одним из сложнейших этапов в его карьере.