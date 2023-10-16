Шарль Леклер рассказал, за счёт чего Вассёр сделал «Феррари» сильнее

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил мнение, что личность руководителя команды Фредерика Вассёра сыграла важную роль в том, чтобы помочь гоночному коллективу принимать более рациональные решения, когда они были необходимы.

«Фред очень уравновешен с эмоциональной точки зрения, что, как мне кажется, действительно здорово. Больше всего мне нравится, какие эмоции мы испытываем всякий раз, когда достигаем максимума. Но чтобы иметь такой баланс, полагаю, очень важно, чтобы было чёткое представление о том, когда что-то идёт не так.

А когда дела идут очень хорошо, важно помнить, что ещё нужно очень усердно работать. Мне кажется, что у нас и ранее уже была такая философия, но Фредерик укрепил её, и это действительно хорошо», — приводит слова Леклера Motorsport.

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